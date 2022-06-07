Украина готова освободить пленных российских солдат после войны, но это не касается преступников

После завершения боевых действий Украина будет готова освободить и репатриировать российских военнопленных, но оставляет за собой право содержать под стражей российских военных преступников.

Об этом пишет МИД Украины.

«Украинская сторона готова, как предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания», - заяаили в МИД.

В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских Вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности.

«При этом подчеркиваем, что российские солдаты были и остаются агрессорами, захватчиками и оккупантами на украинской земле, а армия рф в целом системным нарушителем законов и обычаев войны», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина придерживается гуманного отношения к военнопленным и обеспечивает все гарантированное им международным правом в полном объеме.

Украина постоянно предоставляет представителям международных организаций, в частности, Международному Комитету Красного Креста, доступ к российским военнопленным. Кроме того, в Украине создано Национальное информационное бюро, которое занимается вопросами пленных, в частности их обменом.

С другой стороны, Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны россиян, включая привлечение специализированных международных институций для мониторинга условий их содержания на подконтрольных россии территориях.

В условиях полномасштабной российской агрессии Украинское государство как сторона Женевских конвенций 1949 года и Протоколов к ним неукоснительно соблюдает принципы ведения военных действий, в частности по международному гуманитарному праву, включающему соответствующие нормы обращения с военнопленными.

Напомним, что следователи зафиксировали почти 23 тысячи преступлений оккупантов и их пособников.