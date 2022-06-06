ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинские воины на Донбассе продолжают сдерживать врага и уничтожать его технику

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 6 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 7 июня.

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00:31 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 6 июня отразили 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:

• 1 танк; • 3 артиллерийские системы; • 2 боевые бронированные машины; • 1 автомобиль; • 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

00:20 Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады ВСУ рассказали о боевой службе и уничтожении российских оккупантов на Донецком направлении.

00:12 Для контрнаступления и полного освобождения временно оккупированных россией территорий на юге и востоке ВСУ необходимо сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч воинов, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью газете Financial Times, пишет «Зеркало недели».