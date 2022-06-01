Президент Зеленский обговорил с премьером Британии ситуацию на фронте на Николаевщине

Президент Украины Владимир Зеленский обговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию на юге Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Сообщил ему о ситуации на поле боя, про наши возможности и ключевые опасности, прежде всего, на Донбассе и в южных регионах Украины. Благодарен премьер-министру Борису Джонсону за полное понимание наших нужд и за готовность предоставить Украине именно то оружие, которое нам так нужно, чтобы защищать жизни наших людей, - сказал Зеленский.