Оккупанту объявили подозрение за захват заложников в больнице в Буче

Военнослужащему 656-го полка оперативного назначения – воинской части № 6720 войск национальной гвардии рф сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, подстрекательстве к совершению государственной измены (часть 4 статьи 27 часть 2 статьи 111, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча в Киевской области. Для выполнения задач, поставленных высшим военным руководством рф, он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенной в Буче.

По его приказу, с целью устрашения работников и пациентов больницы, оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения. Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание.

Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в АР Крым и Севастополе и Бучанского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении сотрудников отдела уголовной полиции ГУ НП в АР Крым и Севастополе.

Имя оккупанта в ОГП не называют, но согласно фото речь идет об оккупанте, которого идентифицировали как Артема Лазарева – он попался на том, что отправлял награбленное в домах украинцев через почту в беларуси.