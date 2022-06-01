На Херсонщине оккупантам разрешили расстреливать гражданские автомобили

На блокпостах временно оккупированной Херсонской области захватчикам разрешено расстреливать гражданских.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор двух оккупантов из так называемой «ДНР». Они обеспечивают патрулирование для рашистов на соседних блокпостах Херсонской области.

– Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров, – рассказывает оккупант с позывным «седой».

А его собеседник уточняет:

– Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?

Напомним, как в ходе продвижения подразделений ВСУ по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждение техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также расстрела колонны. При попытке местных жители эвакуироваться, оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста.