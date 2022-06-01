Спецназовец очаковского 73-го спеццентра рассказал, как Силы обороны отбили у оккупантов Николаевский аэропорт

Силы специальных операций ВСУ опубликовали рассказ оператора ССО об обороне Николаевского аэропорта в марте этого года. Тогда российские военные пытались захватить аэропорт, но им противостояли операторы 73-го центра специального назначения ССО Украины, бойцы Нацполиции и терробороны.

Видео рассказа размещено на канале ССО в YouTube.

- Моя группа получила задачу выдвинуться в район аэропорта, не допустить высадки тактически-воздушного десанта, во взаимодействии с другими подразделениями обороны нанести максимальное поражение противнику. Получив задание, провели планировку и выдвинулись в определенный район. Важность этой операции также заключалась в том, что, выйдя в район этого аэропорта, противник уже окружил бы город Николаев с севера. И единственным путем обеспечения города остался бы один мост в направлении Одессы, – рассказывает спецназовец.

По его словам, по прибытию на территорию аэропорта ССО организовали взаимодействие с подразделениями территориальной обороны, КОРДа и ТОРа.

- В дальнейшем под прикрытием группы огневого обеспечения сблизились с административными зданиями аэропорта, провели зачистку помещений и заняли башню и крышу здания аэропорта. Выйдя на крышу, нам открылась картина: противник занял позиции для того, чтобы продолжать наступление на наших пехотинцев, которые были в окрестностях, а мы по сути совершили такой маневр, как обход, и вышли противнику в тыл. Противник явно не ожидал такого поворота событий. После обнаружения бронетехники противника – танков, БМП – мы начали его огневое поражение: использовали противотанковые управляемые ракеты, гранатометы. Противник пытался контратаковать наши подразделения, но понес потери в живой силе, - добавил военнослужащий.

Сама операция в Николаевском аэропорту заняла не больше дня.

- То есть, ночью противник начал обстреливать наши позиции и город, на рассвете мы выдвинулись в аэропорт и нанесли противнику такие потери, что он не смог закрепиться и отошел. Потерь в результате этой операции у нас не было никаких. Труднее всего было считать количество подбитой техники, уничтоженной живой силы противника, - рассказал боец ССО.

Также, по его словам, на территории аэропорта ожидали высадку вражеского десанта.

– Для этого у нас была группа огневого обеспечения, которая имела на вооружении ПЗРК «Стингер». Мы взяли под огневой контроль полностью взлетно-посадочную полосу, и в случае высадки или пролета вертолетов мы бы их просто «разобрали» из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, - добавил спецназовец.

После операции в Николаевском аэропорту подразделение 73-го спеццентра было перенацелено на выполнение заданий в районе Мариуполя.