Оккупанты в Николаеве уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, – Боррель

Российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Liga.net.

«Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, которая распространяется путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной», – написал Боррель в Twitter.

Как известно, 4 июня российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры в Николаеве. В результате вспыхнули склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось несколько дней. А дым от пожара был виден за много десятков километрво от Николаева.