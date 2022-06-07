«Все возможные способы пробуют»: Оккупанты заключают фиктивные браки, чтобы сбежать с войны в Украине.

Российские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать из войны. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры российских захватчиков.

– Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: «Пойди, заявление подай в ЗАГС». Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: «Ни*уя, не вариант». Такие вот дела… – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за значительного количества отказников в армии рашистов значительно усилили контроль. Теперь они могут вернуться домой только в трех случаях: ранения, смерть самого оккупанта или близкого родственника. Вариант с фиктивным браком, как бы оригинальным он ни был, для этого рашиста не сложился.