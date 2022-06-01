В Запорожье колонна частных авто ждет разрешения поехать на оккупированные территории

В Запорожье сформировалась колонна из частного автотранспорта, которая направляется во временно оккупированные населенные пункты.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

«Сегодня, 7 июня планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд», - говорится в сообщении.

Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно, отметили в ОВА.