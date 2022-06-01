Япония добавила в санкционный список еще один белорусский и два российских банка

Япония вводит санкции еще против двух российских и одного белорусского банка.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на информацию японского министерства иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций Япония с 7 июля заморозит активы «Россельхозбанка», «Московского кредитного банка» и «Белорусского банка развития и реконструкции». Сделки и платежи с ними можно проводить только с разрешения японских властей.

Вводится также запрет на вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы России».

Япония из-за вторжения россии в Украину ранее уже заморозила активы ВТБ, «Сбербанка», банка «Открытие», «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ.РФ и «Альфа-банка».

В Россию запрещено экспортировать высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры и микроскопы.

Под ограничения, введенные Токио, в общей сложности попали более 200 российских компаний и организаций: Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие.