Для освобождения Юга и Востока Украины нужно еще шесть новых бригад, – секретарь СНБО

Украине для контрнаступления на Юге и Востоке страны нужно не только современное оружие, но и сформировать шесть новых бригад – 25 тысяч военных.

Об этом в интервью Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 тысяч человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников», – сказал Данилов.

Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80, а не на 300 километров.

Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского «блицкрига».

Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.