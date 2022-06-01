Семьи моряков с крейсера «москва» заставляют молчать о гибели их родственников

Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере «москва», продолжает расти.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана черноморского флота рф, уничтоженного 14 апреля, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможным утечка информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

В Севастополе, во время встречи командующего черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

«Медиазона» также пишет, что, исходя из ответа прокуратуры черноморского флота рф по запросу матери раненого моряка Гульназа Уразаева, что воинскую часть 84201, где служили моряки крейсера «москва», внесли в список участников «специальной военной операции» для «обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат». При этом ранее все военные ведомства рф отрицали участие крейсера в так называемой «спецоперации».