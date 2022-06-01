В Житомирской области СБУ задержала бывшего «ДНРовца», который пытался устроиться на службу в ВСУ

Житель «ДНР», который ранее проходил службу в войсках незаконных формирований террористов в ОРДЛО, уехал в Украину и решил пойти в ряди Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Досудебным расследованием установлено, что уроженец Донбасса в 2019 году принял присягу на верность т.н. «ДНР» и в течение года проходил военную службу в составе одного из незаконных военных формирований этой террористической организации.

Затем он транзитом через рф въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ.

В настоящее время злоумышленник задержан.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Также устанавливается настоящая цель «страстного желания» фигуранта проходить военную службу в Украине. Среди них отслеживаются связи экс-боевика с псевдоспецслужбами так называемой «днр» и вероятность его сотрудничества с ними.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые организовали из-за границы схему продажи военной амуниции под видом «гуманитарки» на 60 миллионов гривен.