На ЧАЭС оккупанты оставили после себя «прощальный подарок» в виде человеческих экскрементов в каждом кабинете

Российские оккупанты, находясь в Чернобыле, превратили все вокруг себя в настоящий «свинарник». Уходя с территории ЧАЭС, рашисты оставили «прощальный подарок» - человеческие экскременты в каждом кабинете.

Об этом заместитель директора чернобыльского Экоцентра Александр Барсуков рассказал изданию The Wall Street Journal.

Он и его коллеги были неприятно удивлены, когда вернулись на Чернобыльскую АЭС и увидели, что там оставили после себя оккупанты. Русские враги срывали телевизоры со стен, выбивали двери, уничтожали оборудование.

На ЧАЭС осталось много мусора. Оккупанты бросали упаковки со своих сухпайков, разъезжали по территории на танках и распивали алкоголь. По словам Барсукова, во время отступления от Чернобыля оккупанты даже не забрали водку, потому 100 литров алкоголя остались на территории ЧАЭС.

Но самый мерзкий «прощальный подарок» от россиян находится в офисах станции. В каждом кабинете оккупанты оставили экскременты. Сейчас в Чернобыле продолжают очищать территорию после «русского мира».

— Вишенкой на торте были какашки, — шутит Барсуков.

Также на территории ЧАЭС остались свидетельства того, что российские солдаты были плохо осведомлены о характере местности. Траншеи были вырыты в земле, загрязненной радиацией после аварии 1986 года.

— Идиоты. Кто копает рвы на радиоактивной земле? Они не знали, что делают!, — со смехом сказал Барсуков.

Напомним, после захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.