В Минобразовании рассказали, что учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн

Новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн, и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования, — сказал Витренко.

Он добавил, что детям «следует готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании».