Николаевские морпехи уничтожили бронетранспортер оккупантов

Николаевские морские пехотинцы из ПТРК уничтожили вражеский бронетранспортер.
Соответствующее видео размещено на Facebook-странице 36-й отдельной бригаді морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
«Сегодня в николаевских степях адски горячо, а морпехи 36-й отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского предупреждают: россияне, пребывание на украинской земле в бронетранспортере не защищает от теплового удара! Слава Морской пехоте!» – говорится в сообщении бригады.
Напомним, как на Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК «Стугна-П» 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили российский танк.