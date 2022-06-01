Николаевские морпехи уничтожили бронетранспортер оккупантов

Николаевские морские пехотинцы из ПТРК уничтожили вражеский бронетранспортер.

Соответствующее видео размещено на Facebook-странице 36-й отдельной бригаді морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Сегодня в николаевских степях адски горячо, а морпехи 36-й отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского предупреждают: россияне, пребывание на украинской земле в бронетранспортере не защищает от теплового удара! Слава Морской пехоте!» – говорится в сообщении бригады.