На Николаевщине отдали под суд бойца ТРО, который расстрелял двоих гражданских

В Николаевской области будут судить военнослужащего теробороны, который из пулемета смертельно ранил двух человек.

Об этом сообщили в Вознесенской окружной прокуратуре.

«Вознесенской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего одного из подразделений территориальной обороны города Вознесенска, который 7 марта 2022 года из ручного переносного пулемета «РПК-74» произвел выстрелы в область нижних конечностей двух местных жителей (ч. 2 ст. 121 УК Украины). От полученных ранений потерпевшие скончались», – говорится в сообщении.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.