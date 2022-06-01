В Киеве СБУ задержала администратора 20 сайтов с пророссийской пропагандой

СБУ разоблачила агента РФ, создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным кибердепартамента СБУ, жителя Киева курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы посредством пропаганды максимально распространить идеи «русского мира» в нашем государстве. Их конечная цель – нарастить пророссийские настроения среди украинцев. Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ.

В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию рф и глорифицировали ее участников. Кроме того, из-за через эти веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация об ВСУ, дискредитировались украинские защитники.

По имеющейся информации, общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 миллиона уникальных пользователей в месяц.

В ОГП добавили, что за свою работу мужчина получал оплату с территории РФ, в том числе с использованием подсанкционных платежных систем.

По результатам проведенных санкционированных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, флэш-носители, мобильные устройства, документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности.

Следователи СБУ задержали агента и сообщили ему о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерным и отрицается вооруженная агрессия россии против Украины»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества.