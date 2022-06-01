Депутата Одесского облсовета задержали за вымогательство у директора больницы ₴120 тысяч за продление трудового контракта

Дмитрий Чапир Детективы НАБУ совместно с ДСР Нацполиции 7 июня задержали депутата Одесского областного совета при получении взятки от директора больницы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, депутат требовал и получил у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за «гарантию» оставления в должности.

Его разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды в 120 тысяч гривен.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Действия лица предварительно квалифицированы по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

«Суспільне» сообщает, что задержали Дмитрия Чапира – депутата Одесского облсовета от партии мэра Одессы Труханова «Доверяй делам», Чапир также занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.