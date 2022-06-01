Экс-губернатору Херсонщины времен Януковича объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами

Янукович, Костяк, Сальдо Бывшему главе Херсонской областной государственной администрации сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Следствием установлено, что бывший губернатор Херсонщины, занимавший высокую должность за президентства Виктора Януковича, с первых дней полномасштабного вторжения рф на территорию Украины добровольно перешел на сторону захватчиков, сотрудничает и оказывает помощь в подрывной деятельности против Украины.

Выяснено, что он во исполнение задач спецслужб и вс рф организовал передачу товарно-материальных ценностей, в частности топливно-смазочных и строительных материалов, на нужды военнослужащих рф для обеспечения ведения боевых действий и формирования оборонных позиций на территории Херсонской области.

Кроме того, последний разрешил на территории подконтрольного предприятия размещение и хранение вражеской военной техники и боевых комплектов для обстрелов позиций ВСУ и мирного населения.

Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи по материалам оперативного сопровождения отдела противодействия системным угрозам управлению государством УСБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

В УСБУ не называют имя подозреваемого, но судя по фото речь идет о Николае Костяке.

Костяк уроженец Донецкой области. С апреля по июнь 2010 года - первый заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Анатолия Гриценко.

18 июня 2010 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича назначен главой Херсонской ОГА. 2 марта 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова уволен с должности главы Херсонской ОГА, на его место назначен Юрий Одарченко.

Депутат Херсонского областного совета V и VI созывов.

Еще в 2014 году Генеральная прокуратура изучала на предмет законности деятельность Николая Костяка в должности губернатора Херсонской области в 2010—2014 годах.

Напомним, как СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты «назначили» «главой областной администрации».