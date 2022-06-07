«Мастера на все руки»: Добровольную пожарную команду поблагодарили за работу в постоянно обстреливаемой громаде Николаевщины

Первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Андрей Криворучко 7 июня посетил и поблагодарил за работу членов добровольной пожарной команды в селе Шевченково Шевченковской территориальной громады, что на границе Николаевщины и Херсонщины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Эта добровольная пожарная команда помогает ГСЧС в селе Шевченково, где осталось около 500 людей, и в селах Луч и Котлярово.

«Пожарный автомобиль, можно сказать, откопали из-под завалов после обстрела села Луч и перегнали сюда. Немного привели в порядок и теперь на нем уезжают. Кроме того, что мужчины тушат пожары, еще и ремонтируют водопровод, чинят свет - мастера на все руки», – рассказали в ГУ ГСЧС.

«Постоянные обстрелы оккупантов приводят к значительным разрушениям, приводят к пожарам в жилом секторе, на открытых территориях. Работы у спасателей очень много и поэтому ваша помощь государственным пожарно-спасательным подразделениям крайне нужна и неоценима в это сверхсложное время. Руководство и личный состав Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области благодарны вам за самоотверженность и мужество, которое вы проявляете, помогая нам в преодолении последствий обстрелов со стороны оккупанта», - подчеркнул Андрей Криворучко.

Чтобы поддержать боевой дух добровольцев, спасатели привезли ребятам каски, одежду и обувь, а также продовольственные наборы от благотворительной организации «Фонд дом Рональда Макдональда в Украине» и поблагодарили за помощь.