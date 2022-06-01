«Город находится под постоянными обстрелами»: Ким сообщил, что в Николаеве ситуация стала опаснее

В Николаеве ситуация более опасная, чем две недели тому назад, поскольку город находится под постоянными обстрелами.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

«Сейчас ситуация еще более опасная, чем две недели тому назад, поскольку город находится под постоянными обстрелами. Мы советовали двум районам города переместиться на другую его территорию. Но сколько людей к этому прислушались, у меня нет информации», - сказал Ким.

По его словам, в городе сейчас более 3700 гражданских объектов повреждены или разрушены, и эта цифра растет ежедневно. Позавчера был разрушен один из крупнейших терминалов Украины, там был пожар, который тушили два дня.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты усилили обстрел для создания иллюзии доминирования в регионе и отчета руководству, хотя на самом деле несут большие потери.