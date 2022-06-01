Убийство, имитации казни, угоны: Следствие установило еще одного российского военного преступника

Идентифицирован военнослужащий рф, причастный к убийству гражданскому и имитации казни в Киевской области – это Надбит Дабаев, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 37-й мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии.

Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Этот 21-летний российский ефрейтор родом из Бурятии причастен сразу к четырем эпизодам нарушения законов и обычаев войны во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области. При этом в некоторых зверствах военнослужащий страны-агрессора не стеснялся представляться потерпевшим.

В марте ефрейтор Дабаев остановил прохожего на улице в деревне и направил автомат. Российский военнослужащий приказал безоружному гражданскому мужчине лечь лицом к земле и стал с побоями выпрашивать, не служит ли он в ВСУ или в других военных формированиях. После этого он затащил жертву в магазин, приставил к стене и расстрелял. Потерпевший скончался на месте от сквозного ранения головы.

Также этот военнослужащий из рф в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в дом и согнал всех, кто там был в кухню, угрожая оружием. Он долго допрашивал жителей, держа под прицелом и угрожал убийством.

«Потом изверг поставил всех в шеренгу один за другим. Объяснил «мишеням», что не хочет тратить на их расстрел лишних патронов. После этого выстрелил в потолок и ушел, пообещав прийти на следующий день и расстрелять людей», – рассказала Генпрокурор.

А за день до издевательства военнослужащий с подчиненным уже побывали во дворе своих жертв и угнали с угрозами оружием оттуда автомобиль «Таврия». После оккупации хозяин вернул свой автомобиль с многочисленными следами пользования захватчиками – поврежденное и описанное буквами «V». Еще раньше он с сослуживцем в другом дворе этого села, наставив на женщину пистолет, завладели ее Volkswagen Jetta.