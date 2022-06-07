«Одно из самых больших за последние 30 лет»: Польша подпишет соглашение о поставках Украине оружия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил подписание соглашения о поставках Украине вооружения, заявив, что оно является одним из крупнейших за последние 30 лет.

Об этом он заявил во время пресс-конференции на польском оборонном заводе Huta Stalowa Wola во вторник, 7 июня.

- Мы подписываем один из самых больших, если не самый большой, контракт на экспорт вооружений за последние три десятилетия - продажа оружия украинцам, - сказал Моравецкий.

- Это проверенное временем оружие, оружие, достаточно тщательно испытанное, которое не только пройдет крещение огнем, но и, как мы сейчас знаем, будет очень важным оружием на поле боя, вероятнее всего, на востоке Украины, - добавил он.

Глава польского правительства назвал завод Huta Stalowa Wola «одной из жемчужин в короне оборонной промышленности» страны, но отметил, что у предприятия еще есть потенциал для развития.

- Но мы сейчас рады иметь возможность продавать наше оружие за границу, - подчеркнул Моравецкий.

Он не раскрыл деталей сделки, но, как утверждало издание Dziennik со ссылкой на источники, речь идет о сделке на сумму почти три миллиарда злотых (почти 630 миллионов долларов) на поставку около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц AHS Krab в дополнение к уже 18, которые уже передала Польшу.