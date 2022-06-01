Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник заявил, что его страна уже оказывает достаточно помощи Украине, и поставлять оружие София не планирует.

Об этом сообщает БГНЕС.

«Я не думаю, что каждые две недели мы должны снова поднимать эту тему. То, что мы сделали для Украины на уровне поддержки беженцев, на уровне средств... Мы дали все виды гуманитарной помощи, мы будем ремонтировать технику – боевые машины, мы поддержали все меры, когда речь идет о санкциях против россии», – заявил Петков на пресс-конференции.

Он добавил, что Болгария сделала достаточно.

«Мы сделали достаточно для того, чтобы болгарское государство их (украинцев) поддерживало, и будем продолжать», – подчеркнул он.

Напомним, постоянно угрожающий Западу глава роскосмоса Дмитрий Рогозин оскорбил болгар, румынов и черногорцев, пригрозив им ядерным ударом за отказ пропустить в Сербию самолет с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым.