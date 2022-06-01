«По 300 жизней солдат ежедневно»: Президент Украины о цене, которую платит рф за «совершенно бессмысленную» войну против Украины

С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже погибли более 31 тысячи российских военных.

Об этом в своем обращении к нации сказал Зеленский.

« Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат каждый день. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого », – сказал Зеленский.

Главное из обращения Президента Владимира Зеленского: