На подконтрольную Украине территорию вернули тела 210 защитников Мариуполя

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08.06.2022 08:15

Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники «Азовстали».

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

«Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями. Координационный штаб, по поручению Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего. Продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников».

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