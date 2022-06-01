На подконтрольную Украине территорию вернули тела 210 защитников Мариуполя

Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники «Азовстали».
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
«Все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию. И каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями. Координационный штаб, по поручению Президента Украины – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, работает над тем, чтобы вернуть каждого павшего. Продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников».