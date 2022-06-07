Суд вынес приговор киевлянину, который в «Одноклассниках» сочувствовал россиянам и «ДНР»

Шевченковский районный суд Киева осудил 58-летнего жителя столицы за то, что он в российской соцсети «Одноклассники» нажал кнопку предпочтения под рядом материалов, прославлявших русскую армию и пророссийских боевиков.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Судили его по ч.2 ст. 436-2 УК Украины "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". В то же время суд уволил киевлянина от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком в три года.

В суде учли, что обвиняемый «искренне раскаивается в содеянном, критически оценивает свое преступное поведение, в том числе путем полного признания вины, способствовал раскрытию совершенных им деяний».

Как сообщается, в российской соцсети «Одноклассники» мужчина нажал кнопку предпочтения под рядом материалов, прославлявших русскую армию и пророссийских боевиков. Следствие пришло к выводу, что в результате этого те же материалы в соцсети увидели по меньшей мере друзья обвиняемого и другие посетители его страницы, хотя сами публикации он не репостил.

В частности, мужчина из своего профиля «распространил, а именно понравился (нажал «Класс » ) » относительно таких материалов:

– фотография командира незаконного вооруженного формирования «Спарта » ДНР Владимира Жоги с надписью: «Вечная память герою! Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога "Воха" получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей 05.03.22 » ;

-видеозапись, которая называется «Памяти Вохи» с текстом «Вечная память герою! Жога Владимир Артемович, позывной «Воха»;

- изображение ракетного комплекса «Тополь-М» с надписью «Мне все равно где вы и сколько вас. Тополь М»;

– картинка, на которой изображены военнослужащие армии РФ с надписью: «Мы поддерживаем нашу Армию! Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Наши драки».

«В результате распространения Игорем Ш. в социальной сети Одноклассники указанных материалов их увидели, по меньшей мере, его друзья, а также другие пользователи социальной сети, посещавшие его страницу», — говорится в материалах дела.

Преступление, которое инкриминировалось киевлянину, считается преступлением средней тяжести, мера пресечения к нему не применялась.

При рассмотрении дела судья Антонина Кваша пыталась разобраться, как работает социальная сеть «Одноклассники» и как происходит распространение публикаций в ней.

« Перепост это один путь, а тут несколько иначе указано. Если нажимаешь кнопку «Класс», таким образом, предпочитая некоторые размещенные материалы, я так понимаю на этом сайте «Одноклассники». Что автоматически для других участников видно? » – уточняла судья. " Лайк нажал и все " , - сказал обвиняемый, подтвердив, что понравившееся отображалось на его странице, и это видели другие пользователи сети.

Мужчина также должен оплатить 10 тысяч 948 гривен за проведение экспертизы.