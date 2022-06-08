«Энергоатом» обвинил главу МАГАТЭ во «лжи»: «Украинская сторона не приглашала Гросси посетить Запорожскую АЭС»

Украина не соглашается дать разрешение руководителю МАГАТЭ на визит в оккупированную россиянами Запорожскую АЭС, пока станция остается под контролем России. С резким заявлением на этот счет во вторник выступил «Энергоатом», украинское ядерное агентство.

Об этом пишет Голос Америки.

В ответ на вчерашнее заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную станцию, «Энергоатом» во вторник обвинил Гросси во лжи и заявил, что не одобряет визит на крупнейшую в Европе атомную электростанцию, которая сейчас оккупирована российскими войсками.

«Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней», – написали представители «Энергоатома» в своем Telegram-канале.

Гросси сообщил в сети Twitter, что визит был организован после того, как Украина его просила. На официальной странице МАГАТЭ говорится, что Гросси планирует возглавить миссию в Запорожье, потому что «украинское правительство на прошлой неделе призвало его возглавить такую миссию, и что украинский регулятор ранее сообщил МАГАТЭ, что оно «потеряло контроль над ядерным материалом объекта».

Однако в «Энергоатоме» заявили, что «Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси снова лжет». Украинские энергетики считают, что это заявление является «новой попыткой получить доступ к Запорожской электростанции, чтобы узаконить присутствие оккупантов и одобрить их действия».

Напомним, что «Росэнергоатом» направил на ЗАЭС группу своих специалистов, а украинский персонал станции работает под сильным давлением оккупантов. Также в Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС.

Генералу оккупантов Алексею Домбровскому заочно объявили о подозрении за захват ЗАЭС и убийство граждан Украины.

Еще напомним, как 16 апреля над Южноукраинской атомной электростанцией пролетели крылатые ракеты российских оккупантов, что несло угрозу станции.