В кремле сказали коллаборантам в Херсоне подготовить к осени «референдум» о включении области в состав России, - Лагута

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в кремле была поставлена задача коллаборантам в Херсоне подготовить к осени «референдум» о включении области в состав рф.

Об этом Лагута рассказал в эфире телемарафона, пишет УП.

По его словам, 6 июня в облгосадминистрации Херсона состоялось совещание коллаборантов с участием заместителя главы администрации президента рф.

Он поставил задачу «к осени подготовить референдум о включении области в состав рф» .

Лагута сообщил, что это последнее решение оккупантов, до этого были другие варианты:

«Сначала республика, затем присоединение к Крыму, теперь присоединение к рф» .

Напомним, как СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты «назначили» «главой областной администрации».