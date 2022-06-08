В Беларуси заявили о начале учений «по переходу с мирного на военное время»

Минобороны Беларуси заявило о начале учений «по переходу с мирного на военное время».

Как сообщает «Европейская правда» , об этом заявила пресс- служба ведомства.

Минобороны Беларуси заявило, что начинает занятие по боевой готовности – «после очередного призыва на военную службу и освоение новым пополнением программы начальной военной подготовки».

«Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переходу с мирного на военное время», - говорится в сообщении.

Напомним, что в приграничном с Украиной районе Беларуси создают терроборону .