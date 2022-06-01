Украина призывает Израиль продать «Железный купол»

Посол Украины Евгений Корнийчук призвал Израиль продать свою систему перехвата ракет «Железный купол», а также предоставить противотанковые ракеты для защиты населения от российского нападения.

Об этом сообщает американское информационное агентство Associated Press , пишут Буквы .

Корнийчук отметил, что необходимо, чтобы израильское правительство подкрепило свою словесную поддержку Украине военной помощью. На пресс-конференции в Тель-Авиве 7 июня он отметил, что Украина хочет приобрести систему «Железный купол».

По данным Исследовательской службы Конгресса США, Соединенные Штаты финансово поддерживают израильский проект «Железный купол» около десяти лет, предоставляя примерно 1,6 миллиарда долларов на его производство и обслуживание. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет малой дальности.

Посол также сообщил, что Израиль на прошлой неделе отклонил запрос США в Германию о поставках Украине противотанковых ракет «Спайк» по лицензии Израиля.

Израиль ограничил свою поддержку Украины гуманитарной помощью, однако это единственная страна, начавшая полномасштабное нападение РФ, разместила полевой госпиталь. Израиль опасается, что военная помощь Украине разожжет РФ, имеющую военное присутствие в соседней Сирии, отмечают в AP.

Справка:

«Железный купол» – мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems (Рафаэль). Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, которые могут угрожать населенным пунктам, в 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА. Основное предназначение системы – защита гражданского населения юга и севера Израиля. Здесь использована технология, ранее созданная для системы SPYDER фирмы Рафаэль.