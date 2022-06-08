Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск специальной «Книги палачей» - информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступниках и преступниках из российской армии.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

«И еще одна новость, о которой сейчас можно сообщить. На следующую неделю запланирован запуск специальной «Книги палачей» - информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступниках и преступниках из российской армии. Я неоднократно подчеркивал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся», - сказал он.

По словам президента, создание такой информационной системы продолжается уже определенное время.

Напомним, что ранее, в интервью «Преступности.НЕТ» народный депутат Украины Артем Чорноморов, поделился мыслями о необходимости проведение спецслужбами Украины аналога всемирно известной операции Моссада «Гнев Божий»: