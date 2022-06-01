ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: РосСМИ пишут, что в рф этапировали более тысячи военных из «Азовстали»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 7 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 8 июня.

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01:30 ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что более тысячи военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию российской федерации.

«В Россию этапировали более 1 тыс. человек из «Азовстали». С ними плотно работают правоохранительные органы. В ближайшее время после проведения очных ставок с рядом военнопленных следствие также планирует направить их в Россию», - сообщает издание.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, в ближайшее время следствие намерено отправить в рф еще часть украинских военнопленных.

По его словам, в Москве могут находиться более 100 человек, «среди которых иностранные наемники, сдавшиеся в Мариуполе».

00:30 За минувшие сутки из Луганской области было эвакуировано 56 жителей, сообщил глава военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.