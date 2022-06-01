Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили уже три вражеских САУ «Пион», которые обстреливали Николаев

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 7 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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08:06 Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что ВСУ уничтожили уже три САУ «Пион», которыми оккупанты обстреливают Николаев.

– [российская артиллерия] находится на расстоянии порядка 30-40 километров от Николаева, находится на юго-восточном направлении. Они подъезжают, проводят обстрелы и снова уезжают вглубь области, чтобы наша артиллерия их не доставала. Так как САУ «Пион» считается дальнобойной артиллерией, наша артиллерия их достать не может. Но, насколько мне известно, наши войска уже уничтожили три единицы таких самоходных артиллерийских установок и будут продолжать это делать, потому что такие обстрелы являются не тем, что декларирует президент России – не денацификацией. Это геноцид украинского народа, потому что гибнут только [мирные жители], - отметил Сенкевич в интервью изданию «Настоящее время».

07:50 Житель Баштанки Сергей Коряка, который занимается разминированием, опубликовал видео с последствиями ракетного удара по Баштанке в ночь с 6 на 7 июня. По его словам, предварительно оккупанты выпустили по Баштанке ракету из комплекса «Искандер».

07:15 ВСУ уничтожили российский БПЛА «Орлан-10», который пытался провести рахведку в Николаевском районе, сообщает ОК «Південь».

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ, в результате выполнения огневых задач и нанесения ударов по скоплению сил противника, предварительно известно об уничтожении нескольких единиц бронированной техники и составе боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.