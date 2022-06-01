Оккупанты готовятся праздновать день россии в Херсонской области, но не находят поддержки среди местного населения

Оккупанты начали подготовку к празднованию дня россии на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает ОК «Юг».

«В Бериславском районе Херсона тяжелая ситуация из-за невозможности доставить туда гуманитарные грузы. Тем временем оккупанты начали подготовку к празднованию дня россии в области. В самом временно оккупированном Херсоне так называемая администрация готова платить за получение российского паспорта и поддержку референдума, однако сторонников среди населения почти нет», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в ведомстве, Херсон регулярно покрывают проукраинские и антиоккупационные листовки, повсюду появляются государственные флаги Украины.

Как известно, день россии выпадает на 12 июня.

Напомним, глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что в кремле была поставлена задача коллаборантам в Херсоне подготовить к осени «референдум» о включении области в состав рф.