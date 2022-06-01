В Николаеве вражескими обстрелами уничтожены полностью около 60 частных домов, поврежденных больше 1200

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве в результате обстрелов оккупантов полностью уничтожены около 60 домов в частном секторе.

Об этом шла речь в его интервью в интервью изданию «Настоящее время».

— Наши службы все рассчитывают. Насколько мне известно, около 800 домов в частном секторе были повреждены частично, около 60 было уничтожено полностью. Многоэтажных домов было повреждено около 400, ряд сооружений также был полностью уничтожен. Это отдаленные районы – те, которые ближе к Херсону. Сейчас у вас на видео показывают многоэтажные дома, через которые ракеты, пробивая крышу, пролетают в некоторых местах. Как видите, из окон этих домов видны школы, садики, а никак не индустриальные объекты, не говоря уже о военных, - отметил Сенкевич.

Также он прокомментировал информацию, которая недавно появилась на одном из телеграм-каналов о том, что в медицинских учреждениях Николаева скрываются военные.

- Я приглашаю журналистов в медицинские учреждения Николаева – пройтись посмотреть, что медицинские сооружения продолжают работать. Потому что мне кажется, что это подготовка к тому, чтобы атаковать наши медицинские учреждения, где работают медики и лежат люди, которые требуют медицинского обслуживания, - отметил мэр города.

Журналист попросил также прокоментировать Сенкевича, какую цель преследуют российне, обстреливая жилые районы Николаева.