В Николаеве вражескими обстрелами уничтожены полностью около 60 частных домов, поврежденных больше 1200

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве в результате обстрелов оккупантов полностью уничтожены около 60 домов в частном секторе.
Об этом шла речь в его интервью в интервью изданию «Настоящее время».
— Наши службы все рассчитывают. Насколько мне известно, около 800 домов в частном секторе были повреждены частично, около 60 было уничтожено полностью. Многоэтажных домов было повреждено около 400, ряд сооружений также был полностью уничтожен. Это отдаленные районы – те, которые ближе к Херсону. Сейчас у вас на видео показывают многоэтажные дома, через которые ракеты, пробивая крышу, пролетают в некоторых местах. Как видите, из окон этих домов видны школы, садики, а никак не индустриальные объекты, не говоря уже о военных, - отметил Сенкевич.
Также он прокомментировал информацию, которая недавно появилась на одном из телеграм-каналов о том, что в медицинских учреждениях Николаева скрываются военные.
- Я приглашаю журналистов в медицинские учреждения Николаева – пройтись посмотреть, что медицинские сооружения продолжают работать. Потому что мне кажется, что это подготовка к тому, чтобы атаковать наши медицинские учреждения, где работают медики и лежат люди, которые требуют медицинского обслуживания, - отметил мэр города.
Журналист попросил также прокоментировать Сенкевича, какую цель преследуют российне, обстреливая жилые районы Николаева.
- Сама по себе война является нерациональным и нелогичным действием со стороны России. Поэтому трудно понять задумку. Есть мысли о том, что, скорее всего, они пытаются деморализовать николаевцев, потому что обстрелы ведутся хаотично и по жилому сектору. Армию это никак не демотивирует – это, наоборот, только злит и вдохновляет на то, чтобы армия шла вперед. Поэтому мне трудно понять, - ответил городской голова Николаева.