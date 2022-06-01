В Украине арестовали активы соратников из окружения путина на более чем 2 миллиарда гривен

По инициативе СБУ арестованы активы компании, которой владели лица из окружения российского президента путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщает «РБК-Украина», речь идет о компании «Аэрок». По данным аналитической системы YouControl, ее конечным бенефициаром выступает российская ПАО «Группа ЛСР». Ее основной владелец - бывший сенатор от Ленинградской области Андрей Молчанов (около 64%).

Андрей Молчанов коллаж "Стопкор"

При этом СБУ также сообщила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию «ЛДНР».

В ведомстве одного из них описывают как ближайшего к окружению Путина и спонсора предвыборной кампании партии «Единая Россия», а еще он строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил рф.

«Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании осуществило ребрендинг торговой марки. Впрочем, благодаря реакции СБУ на это предприятие наложен арест», - сообщают в ведомстве.

Так, по решению суда арестованы активы на более 2 миллиарда гривен на:

- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала на более 437 млн грн; - движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн; - 9 банковских счетов, где имеются более 104 миллиона гривен.

Отмечается, что арест наложен в пределах ч. 2 ст. 110-2 и ч. 2 ст. 191 УК.

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Напомним, ранее ГБР приходило с обысками на предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольное российскому олигарху Андрею Молчанову. Он является бывшим членом «совета федерации федерального собрания рф», приближенным к оккупационным властям и уплачивающим большие налоги в бюджет страны-агрессора.