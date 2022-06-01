Ким и Сенкевич попросили жителей области повременить с возвращением домой: «Стало небезопасно, но количество людей увеличивается»

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что люди начинают возвращаться в город, несмотря на призывы властей этого не делать.
Об этом он рассказал в эфире программы «Сніданок з 1+1» в среду, 8 июня.
— У нас стало более небезопасно. Мы всем говорим, подождите, не надо возвращаться. Но в реальности количество людей увеличивается. Возвращаются. Что касается области, то ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны у нас через две недели начинается сбор урожая, с другой стороны возвращаться нужно лишь тогда, когда есть работа, но сейчас экономика стоит из-за заблокированных портов и военных действий. Поэтому, я не могу сказать, что людям нужно возвращаться, включаться в обновление региона и другое, — сообщил глава ОВА.
Он отметил, что «люди возвращаются из-за усталости на чужой земле».
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич также порекомендовал жителям города пока не возвращаться домой из-за обстрелов, которые увеличились в последнее время.
— Люди возвращаются. Я прошу их не возвращаться, потому что данные обстрелы и гибель людей говорят о том, что сейчас в городе небезопасно. Позавчера во время обстрела погибли три женщины – две из которых просто сидели на лавочке возле многоэтажного дома. Ракета пролетела рядом с ними и убила их моментально, еще одна погибла в больнице от потери крови, медики не смогли ее спасти. Это просто обычные женщины старшего возраста, пенсионерки, которые никому не угрожали – они просто гуляли по городу или сидели общались на скамейке. Я рекомендую николаевцам не возвращаться в город, я прошу их оставаться в безопасности, потому что сегодня в городе небезопасно. Более половины города уже выехало из Николаева, — сказал он в интервью изданию «Настоящее время».