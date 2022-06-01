Ким и Сенкевич попросили жителей области повременить с возвращением домой: «Стало небезопасно, но количество людей увеличивается»

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил, что люди начинают возвращаться в город, несмотря на призывы властей этого не делать.

Об этом он рассказал в эфире программы «Сніданок з 1+1» в среду, 8 июня.

— У нас стало более небезопасно. Мы всем говорим, подождите, не надо возвращаться. Но в реальности количество людей увеличивается. Возвращаются. Что касается области, то ситуация здесь неоднозначная. С одной стороны у нас через две недели начинается сбор урожая, с другой стороны возвращаться нужно лишь тогда, когда есть работа, но сейчас экономика стоит из-за заблокированных портов и военных действий. Поэтому, я не могу сказать, что людям нужно возвращаться, включаться в обновление региона и другое, — сообщил глава ОВА.

Он отметил, что «люди возвращаются из-за усталости на чужой земле».

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич также порекомендовал жителям города пока не возвращаться домой из-за обстрелов, которые увеличились в последнее время.