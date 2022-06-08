Оккупанты за неделю похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС

Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области. При этом 11 из них - это сотрудники ЗАЭС.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Энергоатома».

«Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только в течение последней недели они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них - работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Напомним, разведка опубликовала перехват, как оккупанты обсуждают попытку убийства сотрудника Запорожской АЭС.