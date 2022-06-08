Весной в бою на Харьковщине танкисты ВСУ вышли победителями из боя против втрое превосходящего противника

Весной 2022 года в бою на Харьковщине рота 3-й танковой бригады под руководством командира Сергея Пономаренко полностью уничтожила 9 рашистских танков.

Об этом сообщает главный верифицированный информационный источник о событиях в Украине UkraineNow.

«6 украинских танков и 20 – противника. Как в американском блокбастере, начинается бой, и, несмотря ни на что, украинская сторона выходит с победой. Весной 2022 года в бою на Харьковщине рота 3-й танковой бригады под руководством командира Сергея Пономаренко полностью уничтожила 9 рашистских танков. А еще были повреждены или завалены постройками», - говорится в сообщении.

Сергей Пономаренко стал танкистом в университете, окончив военную кафедру, а когда россия впервые вторглась в Украину, ушел на фронт. То же произошло и в 2022 году.

За особый героизм в боях с врагом Сергею Пономаренко присвоено звание Героя Украины.