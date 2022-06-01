«Купи шеврон – поддержи николевскую тероборону»: В пиццерии «Запічок» продают нашивки, а вырученные деньги отдают ВСУ

В Николаевской пиццерии «Запічок» можно купить креативные шевроны, деньги от продажи которых, идут на помощь 123 бригаде Территориальной обороны, защищающей Николаев.

Как возникла идея таким образом собрать помощь для местной теробороны, «Преступности.НЕТ» рассказала Ольга Молчанова.

«Хотелось, чтобы на память о донатах нашим защитникам оставалась какая-то знаковая вещь. Узнала, что в нашей местной теробороне собирают деньги на всякие такие важные мелочи, которые не могут покрыть за счет центральной линии обеспечения. Потом увидела эти шевроны, которые практически рассказывают историю нашей войны и поняла, что это то, что нужно», - рассказала Молчанова.

Она добавила, что шевроны с первых дней пользуются большим спросом и приходится часто обновлять ассортимент. Цена одного шеврона - в районе 50 гривен.

В продаже есть разные варианты нашивок, по примеру тех, которые обычно в качестве отличительных знаков используют военные. Это и «Доброго вечора ми з України» и всем известный посыл, который услышал русский корабль, и многие другие варианты, обыгрывающие крылатые фразы и военные сюжеты.

Купить шевроны, чтобы поддержать тероборону, которая уже три месяца обороняет Николаев, можно в пиццерии «Запічок», которая расположена по адресу: улица Адмирала Макарова, 52. Работает пиццерия с 10:00 до 19:00.