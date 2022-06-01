Зеленский и Шольц обговорили разблокировку украинских портов и экспорт зерна

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня обсудили по телефону текущую военно-гуманитарную ситуацию в Украине, в частности, обеспечение экспорта зерновых культур из Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на правительство Германии.

Зеленский и Шольц обменялись мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте. Канцлер проинформировал украинского Президента о последнем телефонном разговоре с президентом россии путиным и президентом Франции макроном 28 мая.

«Федеральный канцлер и Президент Украины также обменялись мнениями относительно текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они сошлись во мнении, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно по морю», - отмечено на сайте правительства Германии.