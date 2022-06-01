Украина и рф провели очередной обмен телами погибших военных, в том числе защитников «Азовстали»

Украина и рф провели еще один обмен телами погибших военных. На этот же раз на территорию нашей страны вернули тела 50 павших героев.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«На линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что среди 50 павших героев - 37 защитников «Азовстали».

Процесс возвращения тел погибших бойцов продолжается.

Ранее сообщалось, что 2 июня Украина и рф также проводили обмен телами погибших воинов. Во время переговоров была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

6 июня россия передала Украине первых погибших военных на территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.