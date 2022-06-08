В Швейцарии начался суд на бывшими руководителями ФИФА Блаттером и Платини

В Швейцарии началось 11-дневное судебное разбирательство по делу о мошенничестве, фигуранты которого – бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший вице-президент организации Мишель Платини.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я настроен оптимистично, как всегда, - заявил Блаттер, когда прибыл в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне.

Платини также заявил, что уверен в благоприятном для себя результате рассмотрения дела, и что он «докажет суду, что действовал максимально честно».

Рассмотрение продлится до 22 июня, приговор будет вынесен 8 июля. Если Платини и Блаттер будут признаны виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини. В организации считают, что Блаттер незаконно выделил Платини из фондов ФИФА 2 миллиона швейцарских франков.