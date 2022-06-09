На Закарпатье СБУ и полиция задержали троих агитаторов, оправдывающих агрессию рф

В Закарпатской области СБУ и полиция задержали трех вражеских агентов, которые в интернете оправдывали вооруженную агрессию россии против Украины и призывали к захвату государственной власти.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Целью всех трех злоумышленников было расшатывание ситуации в регионе и навязывание пророссийской риторики. У подозреваемых при силовой поддержке бойцов КОРДа провели санкционированные обыски. Среди изъятого – компьютерная техника и электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность агитаторов.

«Информационно-подрывная кампания была направлена ​​на захват государственной власти и оправдывание агрессии россии против Украины. Для этого они использовали социальные сети и специально создавали веб-сайты, с помощью которых распространяли ложную информацию».