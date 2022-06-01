Четверо николаевских морпехов получили награды от Президента Украины

Четверо бойцов николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты получили награды от Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №384/2022.

Морпехов наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Орденом «За мужество» ІІ степени наградили младшего сержанта Хуана Альберто Лейву Гарсию.

Орденом «За мужество» ІІІ степени наградили: