Депутат российской госдумы Евгений Федоров предложил упразднить постановление времен СССР о признании независимости Литвы.

Об этом пишет российский пропагандистский сайт «РИА Новости».

Депутат Федоров внес в госдуму проект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

Отметим, процесс выхода Литвы из СССР был болезненным и сопровождался жертвами среди мирного населения, поскольку советские войска пытались подавить массовое движение к независимости.

В то же время, после Августовского путча критически обострились внутренние проблемы в самой россии, 6 сентября 1991 года на заседании Госсовета СССР, органа, созданного V внеочередным съездом народных депутатов, под председательством Михаила Горбачева была признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что россия представляет долгосрочную угрозу безопасности его страны.

так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в рф называют знаменем Победы, новым государственным флагом россии.