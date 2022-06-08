Миф о коррумпированности Украины преувеличен, война это доказала, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров признать, что история о некоей сверхкоррумпированности Украины – это миф, что якобы наглядно продемонстрировала большая война.

Об этом сообщает «Лига.net».

- Если мы такие коррумпированные, как нам годами вбивали в голову, то почему мы до сих пор живые? Почему украинское государство не рассыпалось, если оно такое все пронизано коррупцией и ничего, кроме коррупции, его не интересует? – задал министр вопрос скептикам.

Он подчеркнул, что нарратив о сверхкоррумпированности Украины имеет мало оснований. Кулеба напомнил, что перед большим вторжением россии скептики задавались вопросом – продержится ли Украина дольше Афганистана, который за считанные дни пал после ухода контингента НАТО.

История с Афганистаном, отметил глава МИД, хорошо показала, что такое коррумпированная власть: это «когда президент и министры пакуют доллары в чемоданы и сбегают, бросив свой народ, когда госсистема разваливается в мгновение».