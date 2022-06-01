В Турции у Лаврова спросили, что еще из украденного в Украине, кроме зерна, удалось продать – глава российского мид сразу нахамил

В среду, 8 июня, во время пресс-конференции министра иностранных дел россии сергея лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Анкаре, журналист «Суспільного» Муслим Умеров задал вопрос министру страны-агрессора о мародерстве российских военных и украденное россиянами украинское зерно.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

«Что из украденного в Украине, кроме зерна, россии удалось продать?» – спросил Умеров у главы мид россии.

Лавров ответил «Еще раз?». Далее глава российского МИД заявил, что «у вас постоянно голова болит о том, где бы и что украсть, думаете все так поступают?».

«Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией цели, которая была объявлена ​​публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот этим мы занимаемся. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения – со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский приказал, если он еще чем-то командует, чтобы позволили иностранным и украинским судам выйти в Черное море», — сказал российский министр.

Напомним, советник Постпредства Украины в ООН Сергей Дворник на дебатах в Совбезе заявил, что российского диктатора владимира путина, главу МИД рф Сергея Лаврова и министра обороны рф Сергея Шойгу ждет трибунал.